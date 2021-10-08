Верховный Суд обратился в КС из-за «неконституционности» ряда полномочий Этического совета

Верховный суд в пятницу, 8 октября, решил обратиться в Конституционный суд Украины с вопросом о «неконституционности» ряда полномочий Этического совета.
Соответствующее решение было принято на заседании пленума Верховного суда.
За— 129 (в том числе глава суда Валентина Данишевская), против — 15 судей.
Напомним, что в Этический совет должны входить трое представителей Рады судей Украины и трое международных экспертов. Этический совет должен провести разовую проверку действующих членов Высшего совета правосудия на добропорядочность, а также помочь отобрать в состав Совета правосудия новых представителей. По мнению как Верховного суда, так и Совет судей Украины, Этический совет не должен проверять членов ВСП — судей, которые ранее уже прошли соответствующие проверки в рамках квалификационного оценивания.
Во время заседания Данишевская рассказала о встречах, которые проходили с 17 сентября с участием Офиса президента, народных депутатов, иностранных послов, представителей Верховного суда и Совета судей: «Мы донесли до участников встреч нашу позицию. Выборы в Этический совет состоятся, но после того, как появятся кандидаты». Она добавила, что переговоры с участием международных партнеров завершились «успешно».
Данишевская заявляла, что доверие к Этическому совету буде подорвано, «если члены будут действовать вопреки Конституции».
Это решение Верховного суда раскритиковали украинские юристы. В частности, глава правления Фонда DeJure Михаил Жерняков назвал это решение «путем к уничтожению» судебной реформы.
Эксперт «Центра противодействия коррупции» Галина Чижик объяснила: «В Верховном суде есть несколько влиятельных судейских групп, которые фактически руководят всей системой. Они годами назначали своих людей в ВСП и таким образом контролировали систему. Создание Этического совета для них означает потерю контроля за назначением членов ВСП, а значит невозможность влиять на карьеру лояльных судей и наказывать нелояльных».
- 14 июля Верховная Рада поддержала законопроект о новом порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия, а также о деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП. 3 сентября Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия.
- 13 сентября Совет судей не избрал членов Этического совета для контроля Высшего совета правосудия: 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. Нардепы и правозащитники назвали это попыткой сорвать судебную реформу. В результате Госдеп США призвал Совет судей разблокировать судебную реформу. Провести эту реформу Зеленский обещал Байдену.
- 21 сентября Совет судей Украины объявил конкурс на должность членов Этического совета, который продлится до 21 октября, хотя по закону Совет судей должен был назначить хотя бы одного своего представителя еще до 13 сентября.