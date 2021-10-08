Верховный Суд обратился в КС из-за «неконституционности» ряда полномочий Этического совета

Верховный суд в пятницу, 8 октября, решил обратиться в Конституционный суд Украины с вопросом о «неконституционности» ряда полномочий Этического совета.

Соответствующее решение было принято на заседании пленума Верховного суда.

За— 129 (в том числе глава суда Валентина Данишевская), против — 15 судей.

Напомним, что в Этический совет должны входить трое представителей Рады судей Украины и трое международных экспертов. Этический совет должен провести разовую проверку действующих членов Высшего совета правосудия на добропорядочность, а также помочь отобрать в состав Совета правосудия новых представителей. По мнению как Верховного суда, так и Совет судей Украины, Этический совет не должен проверять членов ВСП — судей, которые ранее уже прошли соответствующие проверки в рамках квалификационного оценивания.

Во время заседания Данишевская рассказала о встречах, которые проходили с 17 сентября с участием Офиса президента, народных депутатов, иностранных послов, представителей Верховного суда и Совета судей: «Мы донесли до участников встреч нашу позицию. Выборы в Этический совет состоятся, но после того, как появятся кандидаты». Она добавила, что переговоры с участием международных партнеров завершились «успешно».

Данишевская заявляла, что доверие к Этическому совету буде подорвано, «если члены будут действовать вопреки Конституции».