В Україні у неділю виявили понад 9 500 випадків ковіду, вакцинували від нього 55 тисяч людей

В Україні за добу неділі, 17 жовтня, виявили 9 524 нові випадки коронавірусу, вакцинували від нього 55 897 людей. Про це вранці понеділка, 18 жовтня, повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Також за минулу добу шпиталізували 3 127 людей, померли 177. Поборов коронавірус 3 421 пацієнт.

Загалом з початку пандемії і станом на 18 жовтня в Україні виявили 2 644 694 випадки коронавірусу, померли від нього 60 810 людей.