Експрезидента США Клінтона виписали з лікарні

Колишнього президента США Білла Клінтона 17 жовтня виписали з лікарні, куди він потрапив кілька днів тому з інфекцією.

Про це повідомив прессекретар експрезидента Анхель Урена у Twitter.

«Температура і кількість лейкоцитів у крові нормалізувалися», — написав представник Клінтона. Колишній президент лікувався в медичному центрі Каліфорнійського університету в Ірвіні.

За даними лікарів, Клінтон відправиться додому в Нью-Йорк, де продовжить курс лікування антибіотиками.