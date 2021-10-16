У США повідомили про стан здоров’я експрезидента Клінтона: стало краще, але поки перебуватиме у лікарні

Колишній президент США Білл Клінтон ще принаймні одну добу перебуватиме у лікарні після госпіталізації, його стан покращився.

Про це заявив його представник Анхель Урена, пише «Радіо Свобода».

За його словами, Клінтон ще ніч пробуде у лікарні для того, щоб отримати антибіотики. Сам експрезидент перебуває у «прекрасному настрої».

Також Урена повідомив, що біля Клінтона була і його дружина Гілларі. Також йому зателефонував і чинний президент США Джо Байден.