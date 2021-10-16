В США сообщили о состоянии здоровья экс-президента Клинтона: стало лучше, но пока будет находиться в больнице

Бывший президент США Билл Клинтон еще как минимум сутки будет находиться в больнице после госпитализации, его состояние улучшилось.

Об этом заявил его представитель Анхель Урена, пишет «Радио Свобода».

По его словам, Клинтон еще ночь пробудет в больнице для того, чтобы получить антибиотики. Сам экс-президент находится в «прекрасном настроении».

Также Урена сообщил, что рядом с Клинтоном была и его жена Хиллари. Также ему позвонил и действующий президент США Джо Байден.