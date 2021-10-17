Экс-президента США Клинтона выписали из больницы

Бывшего президента США Билла Клинтона 17 октября выписали из больницы, куда он попал несколько дней назад с инфекцией.
Об этом сообщил пресс-секретарь экс-президента Анхель Урена в Twitter.
«Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались», — написал представитель Клинтона. Бывший президент лечился в медицинском центре Калифорнийского университета в Ирвине.
По данным врачей, Клинтон отправится домой в Нью-Йорк, где продолжит курс лечения антибиотиками.
- Клинтона госпитализировали 16 октября с инфекцией, не связанной с коронавирусом. Позже стало известно, что в его кровь попала урологическая инфекция.
- После этого врачи сообщили, что Клинтон еще ночь пробудет в больнице для того, чтобы получить антибиотики.