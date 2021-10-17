«Товариш Петро нічого не знайшов». Зеленський вперше прокоментував розслідування про свою причетність до офшорів

Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував міжнародне розслідування, яке виявило його звʼязок з офшорними компаніями.

Про це він заявив у інтервʼю ICTV.

Інформацію з розслідувань Зеленський назвав «дежавю». «Усе те саме, що у 2019 році, те саме «кіно» я бачив на каналах олігарха Порошенка, який розумів, що ніякого «бруду» на мене немає...все це стара історія», — сказав він.

Глава держави додав, що відсутність нових деталей доводить, що з 2019 року його немає у чому звинуватити і на нього «товариш Петро нічого не знайшов». Звʼязки свого медіабізнесу з офшорами Зеленський пояснив «структуруванням». «За часів Януковича усі структурували бізнес, особливо — бізнес, повʼязаний зі ЗМІ, усі вони мали компанії за кордоном. Чому? Тому що це була можливість, щоб на тебе політика не впливала», — сказав Зеленський.

Президент пояснив, що через сатиричний характер продукту «Кварталу 95» на компанію намагалися тиснути, тому для її захисту доводилося створювати компанії за кордоном.

«Відмиванням коштів ні з 2012 року, ні з 2001-го ані я, ані будь-хто з «Кварталу 95» не займався», — сказав президент.