«Товариш Петро нічого не знайшов». Зеленський вперше прокоментував розслідування про свою причетність до офшорів

Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував міжнародне розслідування, яке виявило його звʼязок з офшорними компаніями.
Про це він заявив у інтервʼю ICTV.
Інформацію з розслідувань Зеленський назвав «дежавю». «Усе те саме, що у 2019 році, те саме «кіно» я бачив на каналах олігарха Порошенка, який розумів, що ніякого «бруду» на мене немає...все це стара історія», — сказав він.
Глава держави додав, що відсутність нових деталей доводить, що з 2019 року його немає у чому звинуватити і на нього «товариш Петро нічого не знайшов». Звʼязки свого медіабізнесу з офшорами Зеленський пояснив «структуруванням». «За часів Януковича усі структурували бізнес, особливо — бізнес, повʼязаний зі ЗМІ, усі вони мали компанії за кордоном. Чому? Тому що це була можливість, щоб на тебе політика не впливала», — сказав Зеленський.
Президент пояснив, що через сатиричний характер продукту «Кварталу 95» на компанію намагалися тиснути, тому для її захисту доводилося створювати компанії за кордоном.
«Відмиванням коштів ні з 2012 року, ні з 2001-го ані я, ані будь-хто з «Кварталу 95» не займався», — сказав президент.
- 3 жовтня 650 журналістів з усього світу опублікували 12 мільйонів документів про власників офшорів. Там фігурують близько 35 чинних і колишніх лідерів держав і понад 300 посадовців. Витік документів стався з компаній, що працюють, зокрема, на Британських Віргінських островах і Кіпрі, у Панамі, Белізі, Сінгапурі, ОАЕ та Швейцарії.
- У розслідуванні фігурують компанії президента Зеленського і бізнесмена Коломойського, від якого студія «Квартал 95» отримала приблизно $40 мільйонів, коли почала співпрацювати з телеканалом «1+1». Також у розслідуванні є дані про схеми помічника президента Сергія Шефіра, олігарха Ріната Ахметова, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та інших.