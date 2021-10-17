«Товарищ Петр ничего не нашел». Зеленский впервые прокомментировал расследование о своей причастности к офшорам

Президент Владимир Зеленский впервые лично прокомментировал международное расследование, которое выявило его связь с офшорными компаниями.
Об этом он заявил в интервью ICTV.
Информацию из расследования Зеленский назвал «дежавю». «Все то же, что в 2019 году, то же «кино» я видел на каналах олигарха Порошенко, который понимал, что никакой «грязи» на меня нет…все это старая история», — сказал он.
Глава государства добавил, что отсутствие новых деталей доказывает, что с 2019 года его не в чем обвинить, и на него «товарищ Петр ничего не нашел». Связи своего медиабизнеса с офшорами Зеленский объяснил «структурированием». «Во времена Януковича все структурировали бизнес, особенно — бизнес, связанный со СМИ, все они имели компании за рубежом. Почему? Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла», — сказал Зеленский.
Президент пояснил, что из-за сатирического характера продукта «Квартала 95» на компанию пытались давить, поэтому для ее защиты приходилось создавать компании за рубежом.
«Отмывании денег ни с 2012 года, ни с 2001-го ни я, ни кто-либо из «Квартала 95» не занимался», — сказал президент.
- 3 октября 650 журналистов со всего мира опубликовали 12 миллионов документов о владельцах офшоров. Там фигурируют около 35 действующих и бывших глав государств и более 300 должностных лиц. Утечка документов произошла из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.
- В расследовании фигурируют компании президента Зеленского и бизнесмена Коломойского, от которого студия «Квартал 95» получила примерно $40 миллионов, когда начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Также в расследовании есть данные о схемах помощника президента Сергея Шефира, олигарха Рината Ахметова, бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова и других.