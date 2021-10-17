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Warner показала головний трейлер нової частини «Бетмена»

Автор:
Олег Панфілович
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Кінокомпанія Warner Brothers випустила головний трейлер нового фільму про Бетмена режисера Метта Рівза.

Ролик опублікували на YouTube-каналі студії.

Головну роль виконує Роберт Паттінсон. Він грає Бетмена в його молоді роки, коли той тільки-но стає на стежку героя й стикається з серією вбивств, повʼязаних з власною родиною.

У трейлері також зʼявляються Жінка-кішка (Зої Кравіц) і антагоніст фільму Пінгвін (Колін Фаррелл). У новому фільмі Бетмену також протистоїть Загадник (Пол Дано). Премʼєра фільму запланована на 3 березня 2022 року.

  • Рік тому кінокомпанія Warner Bros. удруге перенесла дати премʼєр двох своїх фільмів — «Дюна» та «Бетмен».
  • У вересні 2020 року зйомки «Бетмена» тимчасово призупинили через коронавірус у виконавця головної ролі — актора Роберта Паттінсона.