Warner показала головний трейлер нової частини «Бетмена»

Кінокомпанія Warner Brothers випустила головний трейлер нового фільму про Бетмена режисера Метта Рівза.

Ролик опублікували на YouTube-каналі студії.

Головну роль виконує Роберт Паттінсон. Він грає Бетмена в його молоді роки, коли той тільки-но стає на стежку героя й стикається з серією вбивств, повʼязаних з власною родиною.

У трейлері також зʼявляються Жінка-кішка (Зої Кравіц) і антагоніст фільму Пінгвін (Колін Фаррелл). У новому фільмі Бетмену також протистоїть Загадник (Пол Дано). Премʼєра фільму запланована на 3 березня 2022 року.