Warner показала главный трейлер новой части «Бэтмена»

Кинокомпания Warner Brothers выпустила главный трейлер «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза.

Ролик опубликовали на YouTube-канале студии.

Главную роль исполняет Роберт Паттинсон. Он играет Бэтмена в его молодые годы, когда тот только встал на тропу героя и столкнулся с серией убийств, связанных с его семьей.

В трейлере также появляются Женщина-кошка (Зои Кравиц) и антагонист фильма Пингвин (Колин Фаррелл). В новом фильме Бэтмену также противостоит Загадочник (Пол Дано). Премьера фильма намечена на 3 марта 2022 года.