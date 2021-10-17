Warner показала главный трейлер новой части «Бэтмена»

Кинокомпания Warner Brothers выпустила главный трейлер «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза.
Ролик опубликовали на YouTube-канале студии.
Главную роль исполняет Роберт Паттинсон. Он играет Бэтмена в его молодые годы, когда тот только встал на тропу героя и столкнулся с серией убийств, связанных с его семьей.
В трейлере также появляются Женщина-кошка (Зои Кравиц) и антагонист фильма Пингвин (Колин Фаррелл). В новом фильме Бэтмену также противостоит Загадочник (Пол Дано). Премьера фильма намечена на 3 марта 2022 года.
- Год назад кинокомпания Warner Bros. во второй перенесла даты премьер двух своих фильмов — «Дюна» и «Бэтмен».
- В сентябре 2020 года съемки «Бэтмена» временно приостановливали из-за коронавируса у исполнителя главной роли — актера Роберта Паттинсона.