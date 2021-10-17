В австралійському Мельбурні скасують локдаун, який триває понад 260 днів

Друге за чисельністю населення місто Австралії, Мельбурн із наступного тижня послабить затяжний локдаун, який триває понад 260 днів.
Про це повідомляють Reuters і The Guardian.
Премʼєр штату Вікторія оголосив, що посилені обмеження знімуть у пʼятницю, 22 жовтня. Це станеться на тлі вакцинації 70% населення штату старше 16 років. У Мельбурні скасують комендантську годину, обмеження на вихід із дому, дозволять вакцинованим людям збиратися обмеженими групами в закладах, дозволять відвідувати родичів, а школярі повернуться до навчання.
Жителі Мельбурну, попри послаблення заходів, як і раніше, не зможуть виїжджати зі своєї агломерації в інші райони. Залишаться чинними й низка інших обмежень.
Влада планує чергове помʼякшення після вакцинації 80% населення штату.
- Локдауни в Мельбурні вводили з березня 2020 року. Загалом люди пережили шість локдаунів, а Мельбурн побив рекорд з найтривалішого у світі збереження обмежень на вихід жителів із дому. Австралійські ЗМІ називали загальний локдаун «найдовшим у світі».
- У середині жовтня завершився локдаун у Сіднеї, який тривав 107 днів. Більшість обмежень скасували для вакцинованих.
- Уряд Австралії вирішив відкрити в листопаді державний кордон — з березня 2020 року через пандемію коронавірусу у країні діють одні з найсуворіших у світі прикордонних правил. Вони настільки суворі, що громадянам було заборонено залишати країну.