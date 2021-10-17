В австралійському Мельбурні скасують локдаун, який триває понад 260 днів

Друге за чисельністю населення місто Австралії, Мельбурн із наступного тижня послабить затяжний локдаун, який триває понад 260 днів.

Про це повідомляють Reuters і The Guardian.

Премʼєр штату Вікторія оголосив, що посилені обмеження знімуть у пʼятницю, 22 жовтня. Це станеться на тлі вакцинації 70% населення штату старше 16 років. У Мельбурні скасують комендантську годину, обмеження на вихід із дому, дозволять вакцинованим людям збиратися обмеженими групами в закладах, дозволять відвідувати родичів, а школярі повернуться до навчання.

Жителі Мельбурну, попри послаблення заходів, як і раніше, не зможуть виїжджати зі своєї агломерації в інші райони. Залишаться чинними й низка інших обмежень.

Влада планує чергове помʼякшення після вакцинації 80% населення штату.