В австралийском Мельбурне отменят локдаун, который длится более 260 дней

Второй по численности населения город Австралии, Мельбурн со следующей недели ослабит затяжной локдаун, который длится более 260 дней.
Об этом сообщают Reuters и The Guardian.
Премьер штата Виктория объявил, что усиленные ограничения снимут в пятницу, 22 октября. Это произойдет на фоне вакцинации 70% населения штата старше 16 лет. В Мельбурне отменят комендантский час, ограничения на выход из дома, позволят вакцинированным людям собираться ограниченными группами в заведениях, разрешат посещать родственников, а школьники вернутся к учебе.
Жители Мельбурна, несмотря на ослабление мер, по-прежнему не смогут выезжать из своей агломерации в другие районы. Останутся в силе и ряд других ограничений.
Власти планируют очередное смягчение после вакцинации 80% населения штата.
- Локдауны в Мельбурне вводили с марта 2020 года. В общей сложности люди пережили шесть локдаунов, а Мельбурн побил рекорд по самому длительному в мире сохранению ограничений на выход жителей из дома. Австралийские СМИ называли общий локдаун «самым продолжительным в мире».
- В середине октября завершился локдаун в Сиднее, который длился 107 дней. Большинство ограничений отменили для вакцинированных.
- Правительство Австралии решило открыть в ноябре государственную границу — с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса в стране действуют одни из самых строгих в мире пограничных правил. Они настолько суровы, что гражданам было запрещено покидать страну.