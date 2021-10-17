Офіс президента: З помилкою у санкційному списку «злодіїв у законі» розбираються

У апараті Ради національної безпеки і оборони зʼясовують причини внесення до списку санкцій кримінальних авторитетів і «злодіїв в законі» 108 невинних осіб. Зокрема перевіряється, чи могло це статися навмисно.

Про це DW розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Наразі у повному обсязі встановлюються конкретні обставини того, як допускалися порушення і чи були вони умисними. Ця перевірка ще не завершилася», — сказав Подоляк.

За його словами, помилкове внесення 108 людей у список сталося з вини працівників Міністерства внутрішніх справ, за часів коли його очолював Арсен Аваков.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 15 жовтня заявив, що помилкове внесення 108 людей виправили. Відповідальні з МВС понесли покарання — вісьмох звільнили, а двох понизили на посадах.