В Україні з наступного року зʼявляться окремі вʼязниці для «злодіїв у законі»

З 2022 року в Україні може зʼявитися спеціальна вʼязниця для ізоляції кримінальних «авторитетів». Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі телеканалу «Дом». Вона наголосила, що «злодії у законі» небезпечні як на волі, так і в тюрмах, оскільки користуються величезним впливом серед увʼязнених. «Вони все одно мають вплив. У злочинній ієрархії вони посідають високе становище, тому хтось вважає, що служить їм, виконуючи їхні накази. Це абсолютно ненормально, що вони можуть впливати на адміністрацію чи інших людей, які відбувають там покарання», — пояснила Висоцька і додала, що це становить ризик підкупу і шантажу, тож таких злочинців слід ізолювати.

Вона пояснює, що переведення цих людей в окреме приміщення дозволить краще оснастити його з технічної точки зору. «Це посилені технічні засоби, наприклад, та сама глушильна апаратура з мобільним звʼязком тощо. Вона стоятиме поки в окремих [колоніях], тому що щоби поширити цей досвід на всі 109 установ, ми поки не маємо коштів. Тому починаємо з такого найнебезпечнішого сегмента, як «злодій у законі», — уточнила заступниця міністра.