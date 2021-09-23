В Украине со следующего года появятся отдельные тюрьмы для «воров в законе»

С 2022 года в Украине может появиться специальная тюрьма для изоляции криминальных «авторитетов». Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в эфире телеканала «Дом». Она отметила, что «воры в законе» опасны как на свободе, так и в тюрьмах, поскольку пользуются огромным влиянием среди заключенных. «Они все равно влияют. В преступной иерархии они занимают высокий статус, поэтому кто-то считает, что служит им, выполняя их приказы. Это абсолютно ненормально, что они могут влиять на администрацию или других людей, отбывающих там наказание», — пояснила Высоцкая и добавила, что это представляет риск подкупа и шантажа, поэтому таких преступников следует изолировать.

Она объясняет, что перемещение этих людей в отдельное помещения позволит лучше оснастить его с технической точки зрения. «Это усиленные технические средства, например, та же глушильная аппаратура с мобильной связью и прочее. Она будет стоять пока в отдельных [колониях], чтобы распространить этот опыт на все 109 учреждений, у нас пока нет средств. Поэтому начинаем с такого самого опасного сегмента, как «воры в законе», — уточнила заместитель министра.