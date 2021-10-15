Родина колишнього міністра Злочевського відмовилася від двох ліцензій на видобуток надр

Родина колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Миколи Злочевського відмовилась від двох ліцензій на видобуток вуглеводнів (нафта, газ, вугілля).
Про це на брифінгу після засідання Ради національної безпеки та оборони в пʼятницю, 15 жовтня, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
У 2018 році «Економічна правда» писала, що Злочевський володіє 38 з 204 дозволів на користування надрами, які перебувають у власності приватних компаній. Це найбільша кількість дозволів, виданих у приватні руки (їх отримали 14 компаній Злочевського).
Також Данілов сказав, що за окремими 23 компаніям СБУ розбирається, як саме вони отримали ліцензію на видобуток вуглеводнів, і вже відкрили відповідні кримінальні провадження.
Крім цього, з 1 листопада запрацює портал на базі РНБО, і там покажуть всі 3 044 компанії, які отримали ліцензії на корисні копалини в Україні.
- З червня 2010 року Микола Злочевський був міністром охорони навколишнього природного середовища. У грудні того ж року очолив реорганізоване Міністерство екології та природних ресурсів. На посаді перебував до квітня 2012 року. Потім, до 26 лютого 2014 року він був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва.
- У кінці 2014 року Злочевський виїхав з України, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні. Восени 2016 року його зняли з розшуку.
- 13 червня 2020 року директор НАБУ Артем Ситник і вже колишній голова САП Назар Холодницький заявили, що їм пропонували хабар у $6 мільйонів за закриття справи проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Компанія Burisma, президентом якої є Злочевський, заперечувала його причетність.