Родина колишнього міністра Злочевського відмовилася від двох ліцензій на видобуток надр

Родина колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Миколи Злочевського відмовилась від двох ліцензій на видобуток вуглеводнів (нафта, газ, вугілля).

Про це на брифінгу після засідання Ради національної безпеки та оборони в пʼятницю, 15 жовтня, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

У 2018 році «Економічна правда» писала, що Злочевський володіє 38 з 204 дозволів на користування надрами, які перебувають у власності приватних компаній. Це найбільша кількість дозволів, виданих у приватні руки (їх отримали 14 компаній Злочевського).

Також Данілов сказав, що за окремими 23 компаніям СБУ розбирається, як саме вони отримали ліцензію на видобуток вуглеводнів, і вже відкрили відповідні кримінальні провадження.

Крім цього, з 1 листопада запрацює портал на базі РНБО, і там покажуть всі 3 044 компанії, які отримали ліцензії на корисні копалини в Україні.