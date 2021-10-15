Семья бывшего министра Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу недр

Семья бывшего министра охраны окружающей природной среды Николая Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу углеводородов (нефть, газ, уголь).
Об этом на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 15 октября, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В 2018 году «Экономическая правда» писала, что Злочевский владеет 38 из 204 разрешений на пользование недрами, которые находятся в собственности частных компаний. Это наибольшее количество разрешений, которые выдали в частные руки (их получили 14 компаний Злочевского).
Также Данилов сказал, что в отношении 23 компаний СБУ разбирается, как именно они получили лицензию на добычу углеводородов, и уже открыли соответствующие уголовные производства.
Кроме этого, с 1 ноября заработает портал на базе СНБО, и там покажут все 3 044 компании, которые получили лицензии на полезные ископаемые в Украине.
- С июня 2010 года Николай Злочевский был министром охраны окружающей природной среды. В декабре того же года возглавил реорганизованное Министерство экологии и природных ресурсов. На должности находился до апреля 2012 года. Потом, до 26 февраля 2014 года был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева.
- В конце 2014 года Злочевский выехал из Украины, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Осенью 2016 года его сняли с розыска.
- 13 июня 2020 года директор НАБУ Артем Сытник и уже бывший глава САП Назар Холодницкий заявили, что им предлагали взятку в $6 миллионов за закрытие дела против бывшего министра экологии Николая Злочевского. Компания Burisma, президентом которой является Злочевский, отрицала его причастность.