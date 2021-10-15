На засіданні РНБО затвердили план оборони України

На засіданні Ради національної безпеки і оборони вперше затвердили «фундаментальний документ» — план оборони України.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
«Це великий документ, над яким ми працювали майже два роки. Він чітко дає відповіді на ті виклики, які сьогодні є перед нашою державою, і дає чітке розуміння, які органи в разі такої ситуації повинні активізуватися та з ким співпрацювати», — зазначив секретар.
Інших деталей щодо документу він не озвучив.
Також на засіданні розглянули стратегію біобезпеки та біологічного захисту.
- Верховна Рада у другому читанні та в цілому схвалила законопроєкти президента Володимира Зеленського про національний спротив і збільшення чисельності Збройних сил.