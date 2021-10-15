На заседании СНБО утвердили план обороны Украины

На заседании Совета национальной безопасности и обороны впервые утвердили «фундаментальный документ» — план обороны Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Это большой документ, над которым мы работали почти два года. Он четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед нашим государством, и дает понимание, какие органы в случае такой ситуации должны активизироваться и с кем сотрудничать», — отметил секретарь.

Других деталей о документе он не озвучил.

Также на заседании рассмотрели стратегию биобезопасности и биологической защиты.