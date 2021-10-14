Зеленський скликає засідання РНБО на 15 жовтня

У п’ятницю, 15 жовтня, в Києві відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомили у пресслужбі РНБО.
«Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16.00 засідання РНБО України (Офіс президента України)», — йдеться у повідомленні.
Також у РНБО запевнили, що всі члени координаційного органу поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.
Зазначимо, 15 жовтня є офіційно вихідним днем.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що РНБО на наступному засіданні розгляне ситуацію зі зловживаннями в банківському секторі в 2014—2017 роках.
- На початку жовтня РНБО запустила сайт із переліком осіб та компаній, проти яких Україна ввела санкції.
- Перед цим Рада національної безпеки і оборони запустила систему моніторингу олігархів. Її розробка була необхідна в рамках закону про олігархів.