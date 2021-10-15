Китай запустив до своєї космічної станції корабель із трьома тайконавтами на борту

Корабель запустили з космодрому в пустелі Гобі,що на північному заході Китаю, у суботу, 16 жовтня, о 00:23 за пекінським часом (15 жовтня о 19:23 за Києвом). Він доставить екіпаж на базовий модуль космічної станції «Тяньгун», яка ще будується. До модуля корабель має прибути через вісім годин після старту.

На борту корабля:

Чжай Чжиґан — командир і перший китайський космонавт, що вийшов у відкритий космос;

Ван Япін — друга китайська жінка-астронавт;

Е Гуанфу — новачок у космосі.

Основні цілі місії включають тестування критично важливих технологій для будівництва космічної станції, яка отримає ще два модулі у 2022 році. Також заплановані два-три виходи у відкритий космос.

Очікується, що космонавти встановлять новий рекорд із тривалості китайських місій в космосі — 6 місяців. Попередній рекорд становив 3 місяці, він належить екіпажу «Шеньчжоу-12», який перебував у космосі з червня до вересня 2021 року.