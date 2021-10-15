Китай запустил на свою космическую станцию корабль с тремя тайконавтами на борту

Корабль запустили с космодрома в пустыне Гоби, что на северо-западе Китая, в субботу, 16 октября, в 00:23 по пекинскому времени (15 октября в 19:23 по Киеву). Он доставит экипаж на базовый модуль космической станции «Тяньгун», которая еще строится. Корабль должен прибыть к модулю будет через 8 часов после старта.

Китай запустил на свою орбитальную станцию пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-13», отправив трех тайконавтов. Их миссия продлится 6 месяцев.

На борту корабля:

Чжай Чжиган — командир и первый китайский космонавт, вышедший в открытый космос;

Ван Япин — вторая китайская женщина-астронавт;

Е Гуанфу — новичок в космосе.

Основные цели миссии включают тестирование критически важных технологий для строительства космической станции, которая получит еще два модуля в 2022 году. Также запланированы два-три выхода в открытый космос.

Ожидается, что космонавты установят новый рекорд по продолжительности китайских миссий в космосе — 6 месяцев. Предыдущий рекорд составил 3 месяца, он принадлежит экипажу «Шэньчжоу-12», который находился в космосе с июня по сентябрь 2021 года.