Уперше за пів року вартість біткоїна сягнула 60 тисяч доларів

Вартість біткоїна уперше за шість місяців перетнула позначку у 60 тисяч доларів.

Про це свідчать дані біржі CoinDesk.

Найпопулярніша криптовалюта росте на тлі впевненості трейдерів, що регулятори США схвалять фʼючерсний ETF (індексний фонд, акції якого торгуються на біржі) на біткоїни.

Як пише Reuters, інвестори у криптовалюту чекають схвалення першого американського фонду ETF для біткоїнів.

Тож керівник досліджень та стратегії азійської криптовалютної біржі AAX Бен Кейслін вважає, що у четвертому кварталі відбудеться значний прогрес навколо ETF для біткоїнів у США.

Станом на 16:55 вартість біткоїна сягнула 60,29 тис. доларів, а вже о 17:50 впала до 59,98 тис. доларів.