Уперше за пів року вартість біткоїна сягнула 60 тисяч доларів

Вартість біткоїна уперше за шість місяців перетнула позначку у 60 тисяч доларів.
Про це свідчать дані біржі CoinDesk.
Найпопулярніша криптовалюта росте на тлі впевненості трейдерів, що регулятори США схвалять фʼючерсний ETF (індексний фонд, акції якого торгуються на біржі) на біткоїни.
Як пише Reuters, інвестори у криптовалюту чекають схвалення першого американського фонду ETF для біткоїнів.
Тож керівник досліджень та стратегії азійської криптовалютної біржі AAX Бен Кейслін вважає, що у четвертому кварталі відбудеться значний прогрес навколо ETF для біткоїнів у США.
Станом на 16:55 вартість біткоїна сягнула 60,29 тис. доларів, а вже о 17:50 впала до 59,98 тис. доларів.
- У Сальвадорі від 7 вересня біткоїн став офіційним засобом платежу. В країні набув чинності відповідний закон. Президент Сальвадору Найбі Букела (ініціатор закону) оголосив про купівлю владою країни 400 біткоїнів, що еквівалентно за нинішнім курсом $20,5 млн. Найближчим часом країна закупить ще більше цієї криптовалюти.
- На початку року вартість біткоїна стрімко зростала, сягнувши рекордної ціни 17 квітня — майже $62 тисяч. Після цього валюта почала дешевшати. 18 травня 2021 року за добу біткоїни, Ethereum і Dogecoin значно втратили в ціні через дії Пекіну. Китай в той день заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, повʼязані з транзакціями таких валют. Метою цих дій влада Китаю називає боротьбу з відмиванням коштів.