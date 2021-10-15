У Британії лабораторія помилково видала 43 тисячі негативних результатів ПЛР-тесту на COVID

У британському місті Вулвергемптон приватна лабораторія Immensa Health Clinic тимчасово припинила роботу, оскільки там помилково видали 43 тисячі негативних результатів ПЛР-тесту на COVID-19.
Про це повідомляє Агентство охорони здоровʼя Великої Британії.
Люди, які здавали тест у цій лаболаторії, почали скаржитись, що експрес-тест показав їм позитивний результат, а ПЛР — негативний.
Загалом лабораторія клініки перевірила 400 тисяч тестів, більшість з яких були негативними. Утім Агентство припускає, що приблизно 43 тисячі людей з 8 вересня до 12 жовтня могли отримати хибно негативні результати.
Фахівці заявили, що не виявили проблем з наборами для тестування, отже хтось міг допустити помилку саме у лабораторії. Поки слідство шукатиме причину помилки, лабораторія не працюватиме.
- У Великій Британії за весь час пандемії виявили 8,3 мільйона випадків коронавірусу, з них 138 тисяч людей померли від ускладнень захворювання. Наразі в Британії повністю вакцинувалися 67% населення.
- Рік тому у Великій Британії через збій в таблиці Microsoft Excel не врахували 15 841 новий випадок захворювання на коронавірус. Ця помилка викликала затримку у відстеженні контактів хворих людей, і заразитися могли також інші британці, оскільки приблизно 50 тисяч контактних осіб не отримали повідомлення про самоізоляцію.