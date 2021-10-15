В Британии лаборатория по ошибке выдала 43 тысячи отрицательных результатов ПЦР-теста на COVID

В британском городе Вулверхэмптон частная лаборатория Immensa Health Clinic временно прекратила работу, поскольку там по ошибке выдали 43 тысячи отрицательных результатов ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом сообщает Агентство здравоохранения Великобритании.

Люди, которые сдавали тест в этой лаболатории, начали жаловаться, что экспресс-тест показал им положительный результат, а ПЦР — отрицательный.

В общем лаборатория клиники проверила 400 тысяч тестов, большинство из которых были отрицательными. Агентство предполагает, что примерно 43 тысячи человек с 8 сентября по 12 октября могли получить ложноотрицательные результаты.

Специалисты заявили, что не выявили проблем с наборами для тестирования, и считают, что кто-то мог допустить ошибку именно в лаборатории. Пока следствие будет искать причину ошибки, лаборатория не будет работать.