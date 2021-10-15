На Ла-Пальмі вулкан почав вивергати породи, яким понад 2 мільйони років. Влада евакуювала ще 300 людей

Влада іспанського острова Ла-Пальма, де триває масштабне виверження вулкану Кумбре-Вʼєха, евакуювала ще 300 людей, оскільки лава наближається до їхніх будинків.

Про це повідомляє Reuters.

Лава вже знищила понад 600 гектарів землі та півтори тисячі будівель, зокрема цементний завод, що призвело до виділення токсичної пари у повітря. Потік лави накрив також плантацію бананів і авокадо, які сильно впливають на економіку острова.

Загалом з 85 тисяч жителів острова уже 6,2 тисячі покинули свої будинки — можливо, назавжди.

Крім того, вулконолог Вищої ради наукових досліджень Іспанії (CSIC) Вісенте Солер зазначив, що Кумбре-Вʼєха почав вивергати породи віком понад два мільйони років.

Він припускає, що на поверхню почали виходити відкладення, які перебували на морському дні задовго до утворення острова.

«Вулкан на острові Ла-Пальма продовжує потужне виверження, він вивергає на поверхню океанічні відкладення, які перебували на морському дні ще до формування островів, тобто 2 мільйони років тому», — сказав Солер.