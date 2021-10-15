«Схеми»: Зеленський і Шефір намагалися незаконно повернути депозити з банку Курченка після введення тимчасової адміністрації

Президент Володимир Зеленський і його перший помічник Сергій Шефір у 2014 році намагалися забрати з банку свої депозити в обхід законодавства.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми».

За даними журналістів, йдеться про рахунки в Брокбізнесбанку, де Зеленський тримав $358 тисяч, а Шефір — $423 тисячі.

Після введення в Брокбізнесбанк тимчасової адміністрації у 2014 році та після оголошення про ліквідацію банку, Зеленський і Шефір підписали угоди з компаніями, що мали кредити у банку, про відступлення права вимоги за своїми депозитами.

Завдяки цим угодам компанії могли не повертати банку борги та вивести з-під застави свої активи, а Зеленський і Шефір — повернути значно більшу суму, ніж гарантовані державою гроші.