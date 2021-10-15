«Схемы»: Зеленский и Шефир пытались незаконно вернуть депозиты из банка Курченко после введения временной администрации

Благодаря этим соглашениям компании могли не возвращать банку долги и вывести из-под залога свои активы, а Зеленский и Шефир — вернуть гораздо большую сумму, чем гарантированные государством деньги.

После введения в Брокбизнесбанк временной администрации в 2014 году и после объявления о ликвидации банка, Зеленский и Шефир подписали соглашения с компаниями, у которых были кредиты в банке, об уступке права требования по своим депозитам.

По данным журналистов, речь идет о счетах в Брокбизнесбанке, где Зеленский держал $358 тысяч, а Шефир — $423 тысяч.

Президент Владимир Зеленский и его первый помощник Сергей Шефир в 2014 году пытались забрать из банка свои депозиты в обход законодательства.

В то же время для государства такая схема убыточна, ведь Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) может удачно продать активы ликвидируемого банка и получить больше, чем было потрачено на ликвидацию.

«Клиент, перекупая право у другого клиента на депозит, выводит свой залог, закрывает кредит с депозитом. И выводит свой ликвидный залог из-под обеспечения этого кредита. Фонд, по сути, не получает такого актива, он мог бы получить и затем направил бы его на погашение вкладов поочередно», — пояснила координатор комитета по вопросам регуляторной политики и комплаенса Независимой ассоциации банков Украины Ирина Вахницкая.

Как выяснили журналисты, в сентябре 2014 года Зеленский был среди участников соглашений о взаимозачете с обществом «Подольский хозяин» (залоговая стоимость более 260 миллионов гривен), которое на тот момент задолжало банку более 6 миллионов гривен. Общество отступило действующему президенту права требования на более чем 202 тысячи гривен.

Аналогичные схемы были организованы в отношении имущества компании «Чинбар» (залоговая стоимость более 260 миллионов гривен) и комплекса зданий на 18 тысяч кв. м ПАО «Киевский опытный ремонтно-механический завод» на улице Ушинского в Киеве. Право на свои депозиты «Чинбару» передали Сергей Шефир ($423 тысяч) и Владимир Зеленский (218 тысяч гривен), в схеме со зданиями участвовал только Зеленский ($104 тысячи).

Однако в 2015 году Высший хозяйственный суд признал, что эти действия не соответствовали нормам Гражданского кодекса, а впоследствии Верховный суд подтвердил, что обязательства заемщика не могут прекращаться за счет приобретенных прав требования к банку. В итоге ФГВФЛ выставил имущество на продажу.

Как отмечается, другими участниками этих соглашений были бывшие владельцы Брокбизнесбанка братья Буряки, предприятия из орбиты действующего нардепа от «Слуги народа» Владимира Козака и ряд других людей.

Сергей Шефир, комментируя это расследование, заявил, что в то время юридическими вопросами занимались другие люди.

«У нас не было времени заниматься юридическими вопросами. И мы кому-то отдали право заниматься нашими юридическими вопросами. Поднимут этот договор — я вспомню», — сказал он, но пока не предоставил соответствующие документы.