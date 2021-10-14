У Бейруті протести проти судді у справі про вибух у порту переросли у стрілянину. Є загиблі

У столиці Лівану Бейруті протести проти судді у справі масштабного вибуху селітри у місцевому порту переросли в насильство, внаслідок якого загинули щонайменше 6 осіб.
Про це пише BBC.
Під час протестів невідомі відкрили вогонь, аби розігнати учасників акції. Сотні протестувальників вийшли на вулиці Бейруту, щоб виступити проти судді Тарека Бітара, який розглядає справу вибуху у порту столиці Лівану. Мітингувальники вважають, що він упереджений, тому суддю слід усунути від розгляду справи.
Під час акції почалася стрілянина, нападники використовували гранатомети та автомати, працювали також снайпери. Як пише Al Jazeera, премʼєр-міністр Лівану Наджиб Мікаті закликав громадян зберігати спокій, а ліванські військові попросили громадян покинути район, в якому сталася стрілянина.
- За останні 18 місяців країна зіткнулася з економічною кризою і дефіцитом палива. Економічні проблеми в Лівані спричинені пандемією і вибухом у порту Бейруту, що стався 4 серпня 2020 року. Через вибух країна зазнала колосальних збитків і опинилася в політичній кризі. Ліван витратив понад рік, щоб сформувати новий уряд. Нестача валюти призвела до дефіциту палива, проте таких масштабних проблем із електрикою в країні ще не було.