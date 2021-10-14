З’явилося відео останніх хвилин життя Полякова. У МВС розповіли про знайдені катетери з невідомою речовиною

Увечері 13 жовтня, в інтернеті з’явилися відео з ресторану, де перед смертю сидів нардеп Антон Поляков, а також записи з бодікамер поліцейських, які намагалися реанімувати його біля таксі.

Відео оприлюднено на сторінці «Оперативный» у Facebook.

Як видно на відео, Поляков сам виходить із ресторану. На наступних кадрах поліцейські на землі перевертають непритомного чоловіка і роблять непрямий масаж серця. Після цього на місце події прибувають медики і намагаються реанімувати людину за допомогою дефібрилятора.

Тим часом заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі каналу «Україна 24» заявив, що у слідства нині немає підстав говорити про вбивство Полякова.

«Ми крок за кроком перевіримо всю інформацію, яка стосуються цього трагічного випадку. Ми йдемо вперед. Станом на сьогодні, підстав стверджувати про насильницьку смерть слідство не отримало», — сказав він.

Водночас Єнін зазначив, що слідство триває і перевіряється вся інформація, зокрема з’ясовується, як метадон потрапив в організм Полякова.