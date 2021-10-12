В МВС розкрили нові деталі справи Полякова: у машині з нардепом і Джамбулатовим була ще одна людина

У справі про смерть нардепа від групи «За майбутнє» Антона Полякова з’явилися нові деталі, зокрема в машині з ним і помічником депутата Анни Скороход Русланом Джамбулатовим була ще одна людина.

Про це заявив речник МВС України Артем Шевченко в ефірі «Україна 24».

«Встановлено всіх осіб, із якими Поляков у той вечір і ту ніч перебував, контактував, вечеряв, сідав в одну машину, пересідав в іншу. Є ще третя особа, яка теж перебувала з ними в компанії. Зараз тривають різні слідчі дії, щоб повністю встановити місце, роль і щирість кожного з трьох свідків», — розповів він.

За словами Шевченка, також з’ясувалося, що таксист спочатку дав «не щирі» свідчення.

«Ті свідчення, які він зараз дає під протокол, відрізняються від тих повідомлень, які він робив одразу під час спілкування з поліцейськими на місці, коли вони намагалися реанімувати [Полякова]. Я не знаю, обманув він чи не обманув. Він сказав, що він випадково підібрав пасажира, насправді він певний час їздив за машиною з нашим пасажиром-потерпілим, який певний час їздив по місту з іншим свідком, із яким він провів час у ресторані. Потім потерпілий пересів в автомобіль [таксі]», — пояснив речник МВС.