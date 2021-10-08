Смерть Антона Полякова: у поліції оприлюднили деталі та версії загибелі нардепа

Нардеп Антон Поляков, який вночі 8 жовтня помер у таксі в Києві, перед смертю сидів у ресторані Noir (на Печерську) і кілька годин їздив містом зі знайомим.

Про це під на брифінгу 8 жовтня заявив начальник ГУ Нацполіції в Києві Іван Вигівський.

«Сіли до машини цієї особи і поїхали по місту Києву. Знайомий запропонував загиблому поїхати до місця мешкання, однак через сварку зі співмешканкою він не захотів їхати. І вони приблизно півтори години їздили по різних вулицях міста Києва. Після цього знайомому набридло спілкування із загиблим і він запропонував йому на таксі дістатися додому. Він пересів у таксі», — розповів правоохоронець.

За його словами, через порушення ПДР таксистом поліція зупинила авто.

Також Вигівський зазначив, посилаючись на слова таксиста, що Поляков перебував у стані алкогольного сп’яніння і йому стало зле в машині «буквально за хвилину до того, як їх зупинили поліцейські».