Смерть Антона Полякова: в полиции обнародовали детали и версии гибели нардепа

Нардеп Антон Поляков, который ночью 8 октября умер в такси в Киеве, перед смертью сидел в ресторане Noir (на Печерске) и несколько часов ездил по городу со знакомым.
Об этом на брифинге 8 октября заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Иван Выговский.
«Сели в машину этого человека и поехали по городу Киеву. Знакомый предложил погибшему поехать домой, однако из-за ссоры с сожительницей он не захотел ехать. И они примерно полтора часа ездили по разным улицам Киева. После этого знакомому надоело общение с погибшим и он предложил ему на такси добраться домой. Он пересел в такси», — рассказал правоохранитель.
По его словам, из-за нарушения ПДД таксистом полиция остановила авто.
Также Выговский отметил, ссылаясь на слова таксиста, что Поляков находился в состоянии алкогольного опьянения и ему стало плохо в машине «буквально за минуту до того, как их остановили полицейские».
Следствие рассматривает несколько версий гибели нардепа.
«Это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом — как самостоятельно, так и неизвестным лицом», — пояснил главный полицейский столицы и добавил, что у правоохранителей уже есть предварительное медицинское свидетельство о смерти после вскрытия.
Согласно документу, причиной смерти Полякова является острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца. Назначена судебно-медицинская и судебно-токсикологическая экспертизы. Результаты последней ждут через день-два (обычно — неделя, но эксперты пойдут навстречу).
Отдельно Выговский сообщил, что сожительницу Полякова пока не опрашивали — она плохо себя чувствует. Фамилию ее отказался назвать, но подтвердил, что речь идет о депутате Анне Скороход. Отметим, утром во время заседания Верховной Рады Скороход потеряла сознание в здании парламента.
Правоохранитель подтвердил информацию, что знакомым, который общался с Поляковым последним, был Руслан Джамбулатов. Сейчас он не является задержанным или подозреваемым, как и таксист.
В то же время Выговский опроверг информацию, распространенную в СМИ, что якобы Джамбулатов находится под санкциями.
«Этот человек с такой же фамилией, но он не находится в санкционных списках. Это не он. Гражданин Украины. Он не относится к лицам криминального мира и не был судим», — сказал он.
По данным главы полиции Киева, у Полякова выявили 1 промилле алкоголя, у Джамбулатова — не выявили.
- 33-летний Антон Поляков был главой подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики.
- Он попал в Верховную Раду от партии «Слуга народа», но пробыл там недолго. 15 ноября 2019 года его и Анну Скороход исключили из фракции «Слуга народа». Официальная причина — они не голосовали за законопроекты, по которым было общее решение фракции (например, за «антиколомойский»).
- В декабре 2019 года Поляков вышел из партии «Слуга народа». В Верховной Раде он присоединился к депутатской группе «За будущее».