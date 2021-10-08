Смерть Антона Полякова: в полиции обнародовали детали и версии гибели нардепа

Нардеп Антон Поляков, который ночью 8 октября умер в такси в Киеве, перед смертью сидел в ресторане Noir (на Печерске) и несколько часов ездил по городу со знакомым.

Об этом на брифинге 8 октября заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Иван Выговский.

«Сели в машину этого человека и поехали по городу Киеву. Знакомый предложил погибшему поехать домой, однако из-за ссоры с сожительницей он не захотел ехать. И они примерно полтора часа ездили по разным улицам Киева. После этого знакомому надоело общение с погибшим и он предложил ему на такси добраться домой. Он пересел в такси», — рассказал правоохранитель.

По его словам, из-за нарушения ПДД таксистом полиция остановила авто.

Также Выговский отметил, ссылаясь на слова таксиста, что Поляков находился в состоянии алкогольного опьянения и ему стало плохо в машине «буквально за минуту до того, как их остановили полицейские».