В МВД раскрыли новые детали дела Полякова: в машине с нардепом и Джамбулатовым был еще один человек

В деле о смерти нардепа от группы «За майбутнє» Антона Полякова появились новые детали, в частности в машине с ним и помощником депутата Анны Скороход Русланом Джамбулатовым был еще один человек.

Об этом заявил представитель МВД Украины Артем Шевченко в эфире канала «Украина 24».

«Установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ту ночь находился, контактировал, ужинал, садился в одну машину, пересаживался в другую. Есть еще третий человек, тоже находившийся с ними в компании. Сейчас продолжаются различные следственные действия, чтобы полностью установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей», — рассказал он.

По словам Шевченко, также выяснилось, что таксист сначала дал «не искренние» показания.

«Те показания, которые он сейчас дает под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу во время общения с полицейскими на месте, когда они пытались реанимировать [Полякова]. Я не знаю, обманул он или не обманул. Он сказал, что он случайно подобрал пассажира, на самом деле он некоторое время ездил за машиной с нашим пассажиром-потерпевшим, который некоторое время ездил по городу с другим свидетелем, с которым он провел время в ресторане. Затем пострадавший пересел в автомобиль [такси]», — пояснил спикер МВД.