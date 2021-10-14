Появилось видео последних минут жизни Полякова. В МВД рассказали о найденных катетерах с неизвестным веществом

Вечером 13 октября, в интернете появилось видео из ресторана, где перед смертью сидел нардеп Антон Поляков, а также записи с бодикамер полицейских, которые пытались реанимировать его возле такси.

Видео опубликовано на странице «Оперативный» в Facebook.

Как видно на видео, Поляков сам выходит из ресторана. На следующих кадрах полицейские на земле переворачивают мужчину без сознания и делают непрямой массаж сердца. После этого на место происшествия прибывают медики и пытаются реанимировать человека с помощью дефибриллятора.

Тем временем заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире канала «Украина 24» заявил, что у следствия сейчас нет оснований говорить об убийстве Полякова.

«Мы шаг за шагом проверим всю информацию, которая касается этого трагического случая. Мы идем вперед. На сегодня оснований говорить о насильственной смерти следствие не получило», — сказал он.

В то же время Енин отметил, что следствие продолжается и проверяется вся информация, в том числе выясняется, как метадон попал в организм Полякова.