Появилось видео последних минут жизни Полякова. В МВД рассказали о найденных катетерах с неизвестным веществом

Вечером 13 октября, в интернете появилось видео из ресторана, где перед смертью сидел нардеп Антон Поляков, а также записи с бодикамер полицейских, которые пытались реанимировать его возле такси.
Видео опубликовано на странице «Оперативный» в Facebook.
Как видно на видео, Поляков сам выходит из ресторана. На следующих кадрах полицейские на земле переворачивают мужчину без сознания и делают непрямой массаж сердца. После этого на место происшествия прибывают медики и пытаются реанимировать человека с помощью дефибриллятора.
Тем временем заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире канала «Украина 24» заявил, что у следствия сейчас нет оснований говорить об убийстве Полякова.
«Мы шаг за шагом проверим всю информацию, которая касается этого трагического случая. Мы идем вперед. На сегодня оснований говорить о насильственной смерти следствие не получило», — сказал он.
В то же время Енин отметил, что следствие продолжается и проверяется вся информация, в том числе выясняется, как метадон попал в организм Полякова.
К тому же заместитель главы МВД рассказал, что среди личных вещей погибшего нашли 10 тысяч гривен и $800 наличными, а также два образца катетеров с неизвестным пока веществом бурого цвета.
Енин отметил, что сейчас следствие отсмотрело видео со всех камер видеонаблюдения и опросило всех свидетелей, в частности нардепа из фракции «За майбутнє» Анну Скороход.
«Мы опросили и сожительницу народного депутата, проживающую с ним, по ее словам, с весны этого года. На наши прямые вопросы о наличии тех или иных подозрений в возможной насильственной смерти она ответила категорически — нет», — сообщил он.
Также выяснилось, что Поляков сам предложил встретиться «гражданину Д.».
«По нашей информации, покойный позвонил гражданину Д., с которым находился в дружеских отношениях, предложив встретиться. Они встретились в ресторане. Они вместе провели там примерно три часа. Они вместе употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт. Нардеп внешне в абсолютно здоровом состоянии покинул этот ресторан и в дальнейшем с этим гражданином Д. сел в его машину и около двух часов они ездили по Киеву», — рассказал заместитель министра внутренних дел.
После этого, по словам Енина, «гражданин Д.» вызвал такси, которое сначала ездило за их машиной, а потом, когда они завершили свой разговор, Поляков пересел в такси.
- Утром, 8 октября, в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова — народный депутат Украины от депутатской группы «За майбутнє». В Раду он зашел от «Слуги народа». 33-летний Антон Поляков был главой подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики.