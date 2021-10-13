ВАКС підтримав рішення про закриття справи «Роттердам+»

Вищій антикорупційний суд залишив у силі попереднє рішення прокурора Дениса Демківа про закриття справи «Роттердам+».
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Так, суддя відмовила у задоволенні скарг потерпілих та заявника на постанову прокурора САП про закриття кримінального провадження у справі «Роттердам+».
Вона також закрила провадження за скаргою ГО «Центр протидії корупції» на цю ж постанову прокурора. Центр одразу наголосив, що тепер вся надія на Апеляційну палату ВАКС, яка може скасувати постанову Демківа і відновити провадження.
Повний текст постанови буде оголошено 19 жовтня 2021 року о 16:00 у залі судових засідань у приміщенні ВАКС.
- Формулу «Роттердам+» Нацкомісія з питань енергетики та комунальних тарифів (НКРЕКП) почала використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлювала тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього почалося підвищення цін на електроенергію — тариф в Україні був привʼязаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів. У березні 2017 року НАБУ почало розслідувати змову під час впровадження формули «Роттердам+». У жовтні 2018 року керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що українці переплатили 15 мільярдів гривень через необґрунтоване застосування цієї формули. Згодом рівень збитків сягнув майже 19 мільярдів.
- В кінці серпня 2019 року стало відомо про рішення САП закрити справу щодо «Роттердам+» на підставі експертизи, яка нібито не виявила збитки. НАБУ заявило, що воно суперечить принципам верховенства права, Апеляційний суд підтвердив обґрунтованість експертизи.
- У НАБУ у результаті виникли проблеми з САП через їхнє рішення закрити справу, а Офіс генпрокурора відмовлявся змінювати керівника групи прокурорів. В. о. голови САП довелося двічі скасовувати постанову про закриття. 5 травня генпрокурор все ж змінила керівника групи прокурорів у справі «Роттердам+».