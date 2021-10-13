ВАКС поддержал решение о закрытии дела «Роттердам+»

Высшей антикоррупционный суд оставил в силе предыдущее решение прокурора Дениса Демкива о закрытии дела «Роттердам+».

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Так, судья отказала в удовлетворении жалоб потерпевших и заявителя на постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства по делу «Роттердам+».

Она также закрыла производство по жалобе ОО «Центр противодействия коррупции» на это же постановление прокурора. Центр сразу отметил, что теперь вся надежда на Апелляционную палату ВАКС, которая может отменить постановление Демкива и возобновить производство.

Полный текст постановления будет объявлен 19 октября 2021 года в 16:00 в зале судебных заседаний в помещении ВАКС