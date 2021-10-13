ВАКС поддержал решение о закрытии дела «Роттердам+»

Высшей антикоррупционный суд оставил в силе предыдущее решение прокурора Дениса Демкива о закрытии дела «Роттердам+».
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Так, судья отказала в удовлетворении жалоб потерпевших и заявителя на постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства по делу «Роттердам+».
Она также закрыла производство по жалобе ОО «Центр противодействия коррупции» на это же постановление прокурора. Центр сразу отметил, что теперь вся надежда на Апелляционную палату ВАКС, которая может отменить постановление Демкива и возобновить производство.
Полный текст постановления будет объявлен 19 октября 2021 года в 16:00 в зале судебных заседаний в помещении ВАКС
- Формулу «Роттердам+» Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных тарифов (НКРЭКУ) начала использовать с апреля 2016 года. Она устанавливала тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов. В марте 2017 года НАБУ начало расследовать заговор при внедрении формулы «Роттердам+». В октябре 2018 года глава НАБУ Артем Сытник заявил, что украинцы переплатили 15 миллиардов гривен за необоснованное применение этой формулы. Впоследствии уровень убытков составил почти 19 миллиардов.
- В конце августа 2019 года стало известно о решении САП закрыть дело в отношении «Роттердам+» на основании экспертизы, которая якобы не выявила убытки. НАБУ заявило, что оно противоречит принципам верховенства права, Апелляционный суд подтвердил обоснованность экспертизы.
- У НАБУ в итоге начали возникать проблемы с САП из-за их решения закрыть дело, а Офис генпрокурора отказывался менять руководителя группы прокуроров. И. о. главы САП пришлось дважды отменять постановление о закрытии. 5 мая генпрокурор все же сменила руководителя группы прокуроров по делу «Роттердам+».