Руководитель САП второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела «Роттердам+»

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора САП Виталия Пономаренко о закрытии дела «Роттердам+».

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. Указано, что решение Грищука позволило следствию не потерять процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд.

НАБУ отметило, что, несмотря на собранные доказательства, Пономаренко трижды закрывал дело — в августе 2020 года (дело восстановлено ВАКС в октябре 2020 года), в январе 2021 года (восстановлено и. о. руководителя САП) и 9 апреля 2021 года.

НАБУ призывает генпрокурора Ирину Венедиктову заменить старшего группы прокуроров по делу «Роттердам+» из-за «его предвзятости».

«Сейчас только Генпрокурор имеет возможность заменить Пономаренко, однако избегает принятия соответствующего решения. Это делает невозможным осуществление дальнейшего беспристрастного расследования», — отметили в НАБУ.

Дело «Роттердам+»

Формулу «Роттердам+» Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных тарифов (НКРЭКУ) начала использовать с апреля 2016 года. Она устанавливала тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов. В марте 2017 года НАБУ начало расследовать заговор при внедрении формулы «Роттердам+». В октябре 2018 года глава НАБУ Артем Сытник заявил, что украинцы переплатили 15 миллиардов гривен за необоснованное применение этой формулы. Впоследствии уровень убытков составил почти 19 миллиардов.