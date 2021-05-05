Венедиктова сменила руководителя группы прокуроров по делу «Роттердам+»

Офис генерального прокурора сменил процессуального руководителя в деле «Роттердам+».
Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
«Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве «Р+», — написала генпрокурор.
Она напомнила, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры трижды принимал решение о закрытии производства и трижды его решения были отменены. Венедиктова также напомнила, что НАБУ обращалось в Высший антикоррупционного суд с тем, чтобы он нашел основания для отвода прокурора САП, однако суд в такой просьбе отказал.
«Исключительно с уголовно-процессуальной точки зрения — ситуация сложная», — отметила генпрокурор. По ее мнению, три случая отмены одного и того же решения о закрытии дела — много, поэтому «места для процессуальных ошибок нет».
В конце августа 2019 года стало известно о решении САП закрыть дело в отношении «Роттердам+» на основании экспертизы, которая якобы не выявила убытки. НАБУ заявило, что оно противоречит принципам верховенства права.
Дело «Роттердам+»
Формулу «Роттердам+» Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных тарифов (НКРЭКУ) начала использовать с апреля 2016 года. Она устанавливала тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов. В марте 2017 года НАБУ начало расследовать сговор при внедрении формулы «Роттердам+». В октябре 2018 года глава НАБУ Артем Сытник заявил, что украинцы переплатили 15 миллиардов гривен за необоснованное применение этой формулы. Впоследствии уровень убытков составил почти 19 миллиардов.
- В конце сентября Высший антикоррупционный суд решил не возобновлять расследование, но уже в октябре принял противоположное решение.
- 18 декабря Антимонопольный комитет принял решение по делу о применении формулы «Роттердам+» при установлении цен на электроэнергию. Там решили закрыть дело.
- Апелляционный суд подтвердил обоснованность экспертизы, которая определила ущерб от формулы в 18 миллиардов гривен.
- В начале декабря НАБУ заявляло, что Офис генпрокурора отказывается менять прокурора САП Виталия Пономаренко, несмотря на его «неоднократные попытки закрыть дело». В ОГП ответили, что после решения прокурора возник ряд вопросов относительно эффективности следствия.