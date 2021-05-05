Венедиктова сменила руководителя группы прокуроров по делу «Роттердам+»

Офис генерального прокурора сменил процессуального руководителя в деле «Роттердам+».

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Сегодня утром мной принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве «Р+», — написала генпрокурор.

Она напомнила, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры трижды принимал решение о закрытии производства и трижды его решения были отменены. Венедиктова также напомнила, что НАБУ обращалось в Высший антикоррупционного суд с тем, чтобы он нашел основания для отвода прокурора САП, однако суд в такой просьбе отказал.

«Исключительно с уголовно-процессуальной точки зрения — ситуация сложная», — отметила генпрокурор. По ее мнению, три случая отмены одного и того же решения о закрытии дела — много, поэтому «места для процессуальных ошибок нет».

В конце августа 2019 года стало известно о решении САП закрыть дело в отношении «Роттердам+» на основании экспертизы, которая якобы не выявила убытки. НАБУ заявило, что оно противоречит принципам верховенства права.

Дело «Роттердам+»

Формулу «Роттердам+» Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных тарифов (НКРЭКУ) начала использовать с апреля 2016 года. Она устанавливала тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов. В марте 2017 года НАБУ начало расследовать сговор при внедрении формулы «Роттердам+». В октябре 2018 года глава НАБУ Артем Сытник заявил, что украинцы переплатили 15 миллиардов гривен за необоснованное применение этой формулы. Впоследствии уровень убытков составил почти 19 миллиардов.