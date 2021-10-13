Зеленський призначив двох суддів Верховного суду: до касаційних адміністративного та господарського

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення двох суддів Верховного суду.
Документ він підписав 13 жовтня, повідомили в Офісі президента.
«Призначити на посади суддів Верховного суду у Касаційний адміністративний суд Чумаченко Тетяну Анатоліївну, у Касаційний господарський суд Картере Валерія Івановича», — вказано в указі.
Як зазначається, Зеленський призначив суддів згідно з частиною 5 статті 126, частиною 1 статті 128 Конституції України та статей 80, 81 закону «Про судоустрій і статус суддів».
Згідно з даними організації ЧЕСНО, обидвоє суддів ухвалювали сумнівні рішення. Зокрема, Громадська рада доброчесності визнала суддю Картере таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики.
Водночас щодо судді Чумаченко Вища рада юстиції у січні 2016 року розпочала дисциплінарне провадження за фактом порушення присяги. Касаційна скарга у справі розглядалась понад 2 роки з моменту надходження справи до суду. Проте вже 18 лютого провадження було припинене — порушення суддею термінів розгляду справи визнали неумисним та незумовленим недбалим ставленням до службових обов’язків.
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- 14 липня нардепи підтримали законопроєкт про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя, а також про діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП. 3 вересня Верховна Рада оголосила про початок конкурсу на посаду членів Вищої ради правосуддя.
- Наразі Етична комісія не працює, оскільки у вересні Рада суддів України не змогла делегувати до неї своїх представників. Володимир Зеленський назвав це «блокуванням найголовнішої реформи країни». Західні партнери закликали Україну якомога швидше запустити роботу Етичної комісії.