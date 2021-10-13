Білоруському фотокореспонденту видання TUT.by відмовили у видачі посвідки на проживання в Україні

Державна міграційна служба відмовила білоруському фотокореспонденту видання TUT.by Вадиму Заміровському у видачі посвідки на проживання в Україні.
Про це він повідомив у Facebook.
«Це відмова у видачі мені посвідки на проживання. Що сказати: дуже дякую, брати, продовжуйте далі розповідати з трибун про те, як ви підтримуєте білорусів», — написав Заміровський.
Фотокореспондент також додав фотокопію відмови. Згідно з її текстом, причина відмови — порушення підпункту 6 пункту 61 Порядку видачі та оформлення посвідки на проживання. У цьому підпункті йдеться про те, що причиною відмови у видачі документа можуть бути подані не в повному обсязі або з порушенням строків документи та інформація, необхідні для оформлення і видачі посвідки.
- Проти співробітників білоруського видання Tut.by порушили нову кримінальну справу. Тепер їх звинувачують у «розпалюванні расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі».
- 13 серпня суд Центрального району Мінська визнав екстремістськими видання Tut.by та його аналоги в соціальних мережах і месенджерах. Рішення суду торкнулося і Zerkalo.io, яке група співробітників Tut.by створила в липні.
- У грудні 2020 року Tut.by — на той час найчитаніше білоруське мережеве видання — було позбавлене статусу ЗМІ рішенням Економічного суду Мінська.