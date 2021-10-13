Беларусскому фотокорреспонденту издания TUT.by отказали в выдаче вида на жительство в Украине

Государственная миграционная служба отказала беларусскому фотокорреспонденту издания TUT.by Вадиму Замировскому в выдаче вида на жительство в Украине.
Об этом он сообщил в Facebook.
«Это отказ в предоставлении мне временного вида на жительство. Что сказать: спасибо, братья, продолжайте дальше рассказывать с трибун о том, как вы поддерживаете беларусов», — написал Замировский.
Фотокорреспондент также добавил фотокопию отказа. Согласно тексту документа, причина отказа — нарушение подпункта 6 пункта 61 Порядка выдачи и оформления вида на жительство. В этом подпункте говорится, что причиной отказа могут быть поданные не в полном объеме или с нарушением сроков документы и информация, необходимые для оформления и выдачи вида на жительство.
- В отношении сотрудников беларусского издания Tut.by завели новое уголовное дело. Теперь их обвиняют в «разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной розни».
- 13 августа суд Центрального района Минска признал экстремистскими издание Tut.by и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах. Решение суда коснулось и Zerkalo.io, которое группа сотрудников Tut.by создала в июле.
- В декабре 2020 года Tut.by — тогда самое читаемое беларусское сетевое издание — было лишено статуса СМИ решением Экономического суда Минска.