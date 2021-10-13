Беларусскому фотокорреспонденту издания TUT.by отказали в выдаче вида на жительство в Украине

Государственная миграционная служба отказала беларусскому фотокорреспонденту издания TUT.by Вадиму Замировскому в выдаче вида на жительство в Украине.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Это отказ в предоставлении мне временного вида на жительство. Что сказать: спасибо, братья, продолжайте дальше рассказывать с трибун о том, как вы поддерживаете беларусов», — написал Замировский.

Фотокорреспондент также добавил фотокопию отказа. Согласно тексту документа, причина отказа — нарушение подпункта 6 пункта 61 Порядка выдачи и оформления вида на жительство. В этом подпункте говорится, что причиной отказа могут быть поданные не в полном объеме или с нарушением сроков документы и информация, необходимые для оформления и выдачи вида на жительство.