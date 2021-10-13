СБУ: Бойовики «Л/ДНР» використали російські безпілотники «Гарант-1» для обстрілів українських військових

Служба безпеки встановила, що бойовики «ЛНР» і «ДНР» за допомогою російських безпілотників «Гранат-1» коректують обстріли позицій українських військових і проводять розвідку місцевості.

Як повідомляє пресслужба СБУ, експертиза підтвердила наявність у бойовиків «Гранату-1». Один з них був збитий над лінією розмежування і переданий СБУ.

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СБУ розпочала два кримінальні провадження за статтями про терористичний акт (ст. 258 КК) і порушення звичаїв війни (ст. 438 КК). Також спецслужба чекає на результати експертизи щодо ще двох збитих безпілотників.