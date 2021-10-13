СБУ: Боевики «Л/ДНР» использовали российские беспилотники «Гарант-1» для обстрелов украинских военных

Служба безопасности установила, что боевики «ЛНР» и «ДНР» при помощи российских беспилотников «Гранат-1» корректируют обстрелы позиций украинских военных и проводят разведку местности.

Как сообщает пресс-служба СБУ, экспертиза подтвердила наличие у боевиков «Граната-1». Один из них был сбит над линией разграничения и передан СБУ.

1 5







Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран

СБУ начала два уголовных производства по статьям о террористическом акте (ст. 258 УК) и нарушении обычаев войны (ст. 438 УК). Также спецслужба ожидает результаты экспертизы еще по двум сбитым беспилотникам.