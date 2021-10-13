«Слідство.Інфо»: Показ фільму про «офшорний бізнес Зеленського» намагалася зірвати СБУ

Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» встановили, що показ фільму про бізнес президента Зеленського «Офшор 95» у столичній Малій опері намагався зірвати працівник Служби безпеки України.

Про це повідомив журналіст Дмитро Реплянчук.

Журналісти встановили і підтвердили номер телефону, з якого дзвонили 3 жовтня о 15:00 чиновнику Київської міської адміністрації, намагаючись завадити показу.

«Це Олександр Новіков, керівник середньої ланки в Управлінні СБУ міста Києва та області. Зловили та поговорили з цим співробітником СБУ. Він навіть не заперечував, що дзвонив чиновникам КМДА в той час, коли показ фільму був під загрозою зриву. Але назвав це «робочими питаннями», які у нього раптово виникли до київських чиновників, відповідальних за Малу оперу», — написав Реплянчук.