«Слідство.Інфо»: Показ фільму про «офшорний бізнес Зеленського» намагалася зірвати СБУ

Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» встановили, що показ фільму про бізнес президента Зеленського «Офшор 95» у столичній Малій опері намагався зірвати працівник Служби безпеки України.
Про це повідомив журналіст Дмитро Реплянчук.
Журналісти встановили і підтвердили номер телефону, з якого дзвонили 3 жовтня о 15:00 чиновнику Київської міської адміністрації, намагаючись завадити показу.
«Це Олександр Новіков, керівник середньої ланки в Управлінні СБУ міста Києва та області. Зловили та поговорили з цим співробітником СБУ. Він навіть не заперечував, що дзвонив чиновникам КМДА в той час, коли показ фільму був під загрозою зриву. Але назвав це «робочими питаннями», які у нього раптово виникли до київських чиновників, відповідальних за Малу оперу», — написав Реплянчук.
- 2 жовтня проєкт «Слідство.Інфо» анонсував показ фільму «Офшор 95» — частину міжнародного проєкту Pandora Papers. Фільм називають «розслідуванням про таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського та брудні гроші олігарха Коломойського». Премʼєра була запланована в Малій опері, однак за кілька годин до показу там заявили, що не показуватимуть фільм.
- Останньої миті керівництво Малої опери дозволило показ.