«Слідство.Інфо»: Показ фильма об «офшорном бизнесе Зеленского» пыталась сорвать СБУ

Журналисты проекта «Слідство.Інфо» установили, что показ фильма о бизнесе президента Зеленского «Офшор 95» в столичной Малой опере пытался сорвать сотрудник Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Реплянчук.

Журналисты установили и подтвердили номер телефона, с которого звонили 3 октября в 15:00 чиновнику Киевской городской администрации, пытаясь помешать показу.

«Это Александр Новиков, руководитель среднего звена в Управлении СБУ в Киеве и области. Поймали и поговорили с этим сотрудником СБУ. Он даже не отрицал, что звонил чиновникам КГГА в момент, когда показ фильма был под угрозой срыва. Но назвал это «рабочими вопросами», которые у него внезапно возникли к киевским чиновникам, ответственным за Малую оперу», — написал Реплянчук.