«Слідство.Інфо»: Показ фильма об «офшорном бизнесе Зеленского» пыталась сорвать СБУ

Журналисты проекта «Слідство.Інфо» установили, что показ фильма о бизнесе президента Зеленского «Офшор 95» в столичной Малой опере пытался сорвать сотрудник Службы безопасности Украины.
Об этом сообщил журналист Дмитрий Реплянчук.
Журналисты установили и подтвердили номер телефона, с которого звонили 3 октября в 15:00 чиновнику Киевской городской администрации, пытаясь помешать показу.
«Это Александр Новиков, руководитель среднего звена в Управлении СБУ в Киеве и области. Поймали и поговорили с этим сотрудником СБУ. Он даже не отрицал, что звонил чиновникам КГГА в момент, когда показ фильма был под угрозой срыва. Но назвал это «рабочими вопросами», которые у него внезапно возникли к киевским чиновникам, ответственным за Малую оперу», — написал Реплянчук.
- 2 октября проект «Слідство.Інфо» анонсировал показ фильма «Офшор 95» — часть международного проекта Pandora Papers. Фильм называют «расследованием о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского и о грязных деньгах олигарха Коломойского». Премьера была запланирована в Малой опере, но за несколько часов до показа там заявили, что не будут показывать фильм.
- В последний момент руководство Малой оперы разрешило показ.