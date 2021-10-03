«Слідство.Інфо»: Руководство Малой оперы «спохватилось» и позволило показать расследование о Зеленском

Проект «Слідство.Інфо» сообщил, что руководство столичной Малой оперы все же позволило показать фильм-расследование о президенте Украины Владимире Зеленском — «Оффшор 95».

Премьера состоится в воскресенье, 3 октября, в 19:00 в Малой опере — как это и было запланировано.

Количество мест ограничено, вход только для зарегистрированных. Для остальных желающих будет возможность посмотреть фильм на YouTube-канале «Слідство.Інфо»

Напомним, что 2 октября «Слідство.Інфо» анонсировало показ фильма «Оффшор 95» — это часть международного проекта Pandora Papers. Фильм называют «расследованием о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского и о грязных деньгах олигарха Коломойского». Премьера должна была состояться в Малой опере, однако за несколько часов до показа там заявили, что не будут показывать фильм о президенте.