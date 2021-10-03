«Слідство.Інфо» хотело показать в Малой опере фильм об «оффшорном бизнесе Зеленского», но руководство заведения отменило показ

Журналисты проекта «Слідство.Інфо» анонсировали на воскресенье, 3 октября, показ фильма «о бизнесе президента Зеленского «Оффшор 95», который должен был состояться в Малой опере. Однако руководство заведения за несколько часов до премьеры отказалось от показа.

Об этом сообщила руководитель «Слідство.Інфо» Анна Бабинец.

Она пересказывает разговор с руководителем Малой оперы Алексеем Прасолом: «Позвонил нам и сказал, что показа не будет — «мы не будем показывать фильм о президенте». Впоследствии Алексей написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет. Однако постеры с нашим фильмом из помещения убрали, работникам сказали, что короткий день — опера закрывается в 17.00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильм и бросил трубку. Договор у нас заключен, локация оплачена».

«Бабель» звонил в Малую оперу за комментарием, однако указанный контактный номер не работает.