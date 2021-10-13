У вересні 137 нардепів отримали компенсації за винайм житла. Переважна більшість — представники «Слуги народу»

Протягом вересня компенсацію за винаймання житла отримали 137 нардепів.
Про це повідомляється на сторінці Верховної Ради.
Усього на компенсації нардепам з держбюджету виплатили понад 3 мільйони гривень. У середньому компенсація становила 22 тисячі гривень. Абсолютна більшість отримувачів представляють партію «Слуга народу» — 107 нардепів.
Найбільші виплати отримали нардепи Ігор Гузь (група «За майбутнє») і Дмитро Припутень («Слуга народу») — по 59 тисяч гривень. Максим Березін, Володимир Гевко, Костянтин Касай, Людмила Марченко, Наталія Піпа, Вʼячеслав Рубльов, Дмитро Соломчук (усі — «Слуга народу») та Євген Яковенко («Батьківщина») — по 40 тисяч гривень.
Нардепи Андрій Богданець, Сергій Кузьміних отримали по 39 тисяч гривень, Юлія Овчинникова — 37 тисяч гривень (усі — «Слуга народу»). Виплати решті нардепів не перевищують 21 тисячу гривень.
- Раніше народний депутат України VII і VIII скликань Олександр Пресман отримав 3 роки умовного терміну за зловживання службовим становищем. Екснардеп незаконно отримав 928 890 гривень компенсації за користування номером у «Готельному комплексі «Національний», маючи власне житло в Києві.
- 21 травня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виправдав колишнього народного депутата VIII скликання парламенту Андрія Левуса у справі про компенсацію 543,9 тисячі гривень від держави за проживання в готелі у 2014—2017 роках. У суді не вказали підстави для свого рішення.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже оскаржила виправдальний вирок екснардепу.