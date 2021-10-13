У вересні 137 нардепів отримали компенсації за винайм житла. Переважна більшість — представники «Слуги народу»

Протягом вересня компенсацію за винаймання житла отримали 137 нардепів.

Про це повідомляється на сторінці Верховної Ради.

Усього на компенсації нардепам з держбюджету виплатили понад 3 мільйони гривень. У середньому компенсація становила 22 тисячі гривень. Абсолютна більшість отримувачів представляють партію «Слуга народу» — 107 нардепів.

Найбільші виплати отримали нардепи Ігор Гузь (група «За майбутнє») і Дмитро Припутень («Слуга народу») — по 59 тисяч гривень. Максим Березін, Володимир Гевко, Костянтин Касай, Людмила Марченко, Наталія Піпа, Вʼячеслав Рубльов, Дмитро Соломчук (усі — «Слуга народу») та Євген Яковенко («Батьківщина») — по 40 тисяч гривень.

Нардепи Андрій Богданець, Сергій Кузьміних отримали по 39 тисяч гривень, Юлія Овчинникова — 37 тисяч гривень (усі — «Слуга народу»). Виплати решті нардепів не перевищують 21 тисячу гривень.