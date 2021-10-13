В сентябре 137 нардепов получили компенсацию за аренду жилья. Подавляющее большинство — представители «Слуги народа»

В течение сентября компенсацию за аренду жилья получили 137 нардепов.

Об этом сообщается на странице Верховной Рады.

Всего на компенсации нардепам из госбюджета выплатили более 3 миллионов гривен. В среднем выплата составила 22 тысячи гривен. Абсолютное большинство получателей представляет фракцию «Слуга народа» — 107 нардепов.

Больше всех получили Игорь Гузь (группа «За майбутнє») и Дмитрий Припутень («Слуга народа») — по 59 тысяч гривен. Максим Березин, Владимир Гевко, Константин Касай, Людмила Марченко, Наталья Пипа, Вячеслав Рублев, Дмитрий Соломчук (все — «Слуга народа») и Евгений Яковенко («Батьківщина») — по 40 тысяч гривен.

Нардепы Андрей Богданец, Сергей Кузьминых получили по 39 тысяч гривен, Юлия Овчинникова — 37 тысяч гривен (все — «Слуга народа»). Выплаты остальным нардепам не превышают 21 тысячу гривен.